heute journal - der Podcast:Atomwaffen - Wer verteidigt Europa? Mit Frank Sauer

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in dieser Woche erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg gedroht. Gleichzeitig warnen neue Berichte des Friedensforschungsinstituts SIPRI und der Anti-Atomwaffen-Organisation ICAN vor einer neuen Phase nuklearer Aufrüstung: Wie groß ist die atomare Gefahr tatsächlich? Droht ein neues Wettrüsten? Und was bedeutet das für die Verteidigung Europas? Darüber sprechen Host Helene Reiner und ZDF heute journal Moderator Christian Sievers mit dem Experten für Sicherheit und Nuklearwaffen Frank Sauer.

Heute gibt es weltweit mehr als 12.000 Atomwaffen – mehr als genug, um die Welt, wie wir sie kennen, komplett zu zerstören. Erst diese Woche hat das schwedische Friedens- und Konfliktforschungsinstitut SIPRI vor einer neuen Phase der nuklearen Aufrüstung gewarnt.

Offiziell gibt es fünf Atommächte: Die USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien. Tatsächlich besitzen auch Nordkorea, Israel, Indien und Pakistan Atomwaffen. Die Gesamtzahl wurde im Januar 2026 auf 12.187 geschätzt, davon galten 9.745 als potenziell einsatzbereit.

Über 80 Prozent aller Atomwaffen weltweit verteilen sich auf die USA und Russland. Russland führt mit rund 5420 Sprengköpfen. Putin hat erst diese Woche wieder offen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

Doch auch China rüstet rasant auf und ist mit rund 620 Sprengköpfen, hunderten eigenen Raketensilos und U-Booten auf dem Weg, eine eigene Triade aufzubauen.

Frank Sauer, Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte von der Universität der Bundeswehr, erklärt, ob wir es schon mit einem Wettrüsten zu tun haben, was das für Europa bedeutet und ob es jemals eine „deutsche Atombombe“ geben wird.

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