heute journal - der Podcast: Haushaltslöcher trotz Schulden

heute journal - der Podcast : Haushaltslöcher trotz Milliardenschulden - Müssen die Jungen zahlen?

31.07.2025 | 19:00 |

Deutschland will investieren, sanieren und gleichzeitig sparen. So steht es im Haushaltsplan der Bundesregierung für 2026, der am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht wurde. Aber wie soll das gelingen, wenn Milliarden fehlen und gleichzeitig neue Schulden aufgenommen werden? Und vor allem: wer zahlt am Ende die Zeche? Helene Reiner und Dunja Hayali sprechen darüber mit ZDF-Wirtschaftsexperten Florian Neuhann. Es geht um große Summen, politische Prioritäten und die Frage, wie gerecht der Plan für die Jungen ist.