heute journal - der Podcast : Krieg zwischen Israel und Iran: Ist er noch zu stoppen?

18.06.2025 | 23:37 |

Seit dem 13. Juni sind Israel und Iran im Krieg gegeneinander. Beide Länder beschießen sich mit schweren Raketen, viele Menschen sterben, auf beiden Seiten. Die G7-Länder haben sich in dieser Woche zum Gipfel in Kanada getroffen und der neue Krieg stand ganz oben auf der Tagesordnung. Helene Reiner fragt Dunja Hayali und die Expert*innen, Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios und Gilda Sahedi, deutsch-iranische Autorin und Journalistin: was ist auf dem G7-Gipfel rausgekommen, wie geht es in Menschen in beiden Ländern und was braucht es, um den Krieg zwischen Iran und Israel noch zu stoppen?