Selbstfahrende Busse für den ÖPNV der Zukunft

von Sven Rieken 17.06.2025 | 21:45 |

In China und den USA gehören sie längst zum Straßenbild: fahrerlose Kleinbusse und Robotaxis. In Hamburg soll bald ein selbstfahrender Elektro-Bus von VW in den regulären Betrieb gehen.