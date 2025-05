Yoga-Törns an der türkischen Küste

von Anne Brühl 08.11.2023 | 16:00 |

In der Ägäis bietet der Deutsch-Türke Ibrahim Öztop Entspannung an. Mit Yoga-Cruising ist man nicht nur die ganze Zeit in der türkischen Ägäis unterwegs, sondern tut auch aktiv etwas für Seele und Körper.