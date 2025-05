Vorgezogene Weihnachten in der Ukraine

von Alicia Jung 22.12.2023 | 16:00 |

Orthodoxe Christen in der Ukraine feierten bislang Weihnachten am 7. Januar. In diesem Jahr zelebrieren viele das Weihnachtsfest bereits am 25. Dezember, um sich so noch weiter von der russisch-orthodoxen Kirche zu entfernen.