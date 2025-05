Verleihung der British Academy Film Awards

von Britta Jäger 19.02.2024 | 16:00 |

In London kommt die Filmelite für die Verleihung der British Academy of Film and Television Arts zusammen. Der Film „Oppenheimer“ hat gleich sieben Preise erhalten. Sein größter Konkurrent „Barbie“ ging hingegen leer aus.