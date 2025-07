Türkei: Waldbrände und extreme Hitze

Anne Brühl 29.07.2025

Bei über 40 Grad gibt es aktuell vier große Waldbrände in der Türkei, in der waldreichen Provinz Karabük im Norden, und im Süden. Die Kritik an Behörden und Regierung nimmt zu.