Türkei-Wahlen: Annäherung an Europa?

von Jörg Brase 09.05.2023 | 16:00 |

Kemal Kilicdaroglu fordert Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei heraus. Gewinnt die Opposition, würde das auch das Verhältnis zum Westen beeinflussen. So verspricht Kilicdaroglu Reformen und eine Annäherung an die EU.