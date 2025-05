Sommer in der Verlängerung

von Emina Mujagić 02.10.2023 | 15:55 |

Am Mittelmeer ist es ungewöhnlich heiß für die Jahreszeit, was noch immer viele Touristen an die Strände und in die Hotels zieht. Ein Trend, der seit einigen Jahren anhält und wohl mit dem Klimawandel zu tun hat.