Schichtwechsel auf dem Balkan

von Christian von Rechenberg 24.10.2024 | 16:00 |

Die Balkanländer, aus denen viele Arbeitskräfte in die EU kommen, benötigen nun selbst Einwanderer. Daher arbeiten z.B. in Serbien viele Inder als Servicekräfte in der Gastronomie.