Sankt Martin im Saarland

von Susanne Freitag-Carteron 13.11.2023 | 16:00 |

In dem kleinen Grenzort Leidingen wird ein gemeinsamer Sankt-Martinszug organisiert - quer über die deutsch-französische Grenze im Ort. Eigentlich ist Sankt-Martin typisch Deutsch. In Leidingen beginnt der Zug in Deutschland und endet in Frankeich.