Russland: Opfer politischer Repressalien

von Armin Coerper 30.10.2023 | 15:55 |

Am 30. Oktober wird seit 1991 in Russland an die Opfer politischer Verfolgung gedacht. Dieses Jahr darf man noch nicht mal Blumen ohne Behördengenehmigung niederlegen. Die Zahl der politischen Gefangenen im Land ist in den letzten Jahren stark gestiegen.