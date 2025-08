Rentenstart in Europa

von Natalie Steger, Lara Wiedeking, Wolf-Christian Ulrich 04.08.2025 | 16:00 |

In Belgien kann man nach 43 Beitragsjahren ohne große Abschläge ab 61 in Rente gehen. Großbritannien will den Renteneintritt von 66 auf 68 Jahre steigern, Polen bei 65 Jahren halten.