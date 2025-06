Populismus in Europa

30.11.2016 | 16:00 |

Laut einer neuen Bertelsmann-Studie fühlt sich fast jeder zweite Europäer von der Globalisierung bedroht. Und oft profitieren populistische Parteien von dieser Angst. Am meisten fürchtet man sich demnach in Frankreich, am wenigsten in Italien und Großbritannien.