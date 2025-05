Polen: Straßenkater wird Touristenattraktion

von Natalie Steger 03.04.2023 | 16:00 |

In Stettin ist der Kater Gacek zu einer Internet-Berühmtheit geworden. Er wohnt in einer kleinen Holzhütte in der Kaszubska-Straße und seine Fans nehmen teilweise eine stundenlange Anfahrt in Kauf, um die Straßenkater zu sehen.