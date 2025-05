Polen: Kampf um die Heizkohle

von Natalie Steger 12.12.2022

Polens große Angst vor dem Winter in der Energiekrise: Kein anderes Land in der EU ist so abhängig von dem fossilen Brennstoff Kohle. Doch nach dem Wegfall russischer Lieferungen drohen massive Engpässe.