Polen: Morawiecki vs. Weber

von Linda Kierstan 09.08.2023 | 16:00 |

Nachdem der deutsche EVP-Chef im Europaparlament, Manfred Weber, die in Polen regierende PiS in einem ZDF-Interview massiv kritisierte, wirft der polnische Premierminister Morawiecki den Deutschen nun Einmischung in den polnischen Wahlkampf vor.