Parlamentswahlen in der Schweiz

von Luisa Houben 20.10.2023 | 16:00 |

Am 22. Oktober wählen die Schweizerinnen und Schweizer einen neuen Nationalrat. Doch was macht die SVP, die stärkste Partei im Land, so erfolgreich? Und warum haben die Grünen zuletzt an Zustimmung verloren?