Nordirland: Lough Neagh erstickt im Algenschleim

von Wolf-Christian Ulrich 02.10.2023 | 15:55 |

Lough Neagh, der flächenmäßig größte See der britischen Inseln, droht zu ersticken. Bedingt durch Chemikalien und das Wetter verbreiten sich stinkende, grüne Algen im ganzen See. Problematisch daran: der See liefert 40% des nordirischen Trinkwassers.