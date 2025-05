Mr. Gay kämpft für Schwulenrechte

von Tina Andrecht und Martin Honecker 16.10.2023 | 16:00 |

Łukasz ist Mr. Gay Polen 2018 und kämpft für die Rechte von LGBTQ+ Menschen in Polen. Er lebt mit seinem dänischen Freund in Krakau - und das obwohl die polnische Gesellschaft der LGBTQ-Community längst nicht so offen gegenüber steht, wie die dänische.