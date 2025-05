Migrationspolitik in Dänemark

von Heike Kruse 19.10.2023 | 16:00 |

In Dänemark herrscht ein verschärftes Migrationsrecht, trotz einer sozialdemokratischen Regierung: Asylbewerber müssen meist in Sammellagern leben, bekommen weniger Geld und der Familiennachzug ist erschwert. Die Kommune Gentofte bietet dennoch Hausaufgabenhilfe und Sprachunterricht an.