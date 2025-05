Macrons Vorschläge für Europa

von Christoph Wiesel 28.05.2024 | 16:00 |

Den EU-Haushalt verdoppeln und Europa in Sicherheitsfragen unabhängiger machen von den USA – das hat Präsident Macron bei seiner Europarede in Dresden gefordert. Wie kommen seine Vorschläge bei der deutschen Regierung an?