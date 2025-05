Dramatische Situation im Flüchtlingslager Lipa

23.12.2020 | 16:00 |

Die Internationale Organisation für Migration hatte der Regierung in Sarajevo ein Ultimatum gestellt: wird keine Lösung für das Camp Lipa gefunden, will die IOM es aufgeben. Inzwischen wurde das Lager aufgelöst. Was bedeutet das für die Menschen vor Ort?