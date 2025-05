Julian Assange ist ein freier Mann

von Hilke Petersen 26.06.2024 | 16:00 |

Heute kehrt Julian Assange in seine Heimat nach Australien zurück. Nach einer Vereinbarung mit den US Justizbehörden sich schuldig zu bekennen, kommt der Wikileaks Gründer frei. Seine Haftstrafe hat er in Großbritannien bereits verbüßt.