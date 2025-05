Italienischer Mafiaboss festgenommen

von Andreas Postel 16.01.2023 | 16:00 |

Der Boss der sizilianischen Mafia, Matteo Messina Denaro, wurde am Montag von der Polizei verhaftet. Er war seit drei Jahrzehnten auf der Flucht. Seine Festnahme gelang in einer Privatklinik in Palermo.