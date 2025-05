Italien: Touristen fehlen

von Andreas Postel 29.08.2023 | 16:00 |

Zusammengeklappte Sonnenschirme in Rimini, leere Strandbars in Jesolo, Flaute am Pizzaofen: Viele Italiener können sich die Preise im eigenen Land nicht mehr leisten – darunter leidet besonders die Wirtschaft.