Israel: Jahrestag 07.10

von Dominik Lessmeister 07.10.2024 | 16:00 |

Ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas erinnert Israel an die Opfer des Massakers vom 07.10.2023. Mehr als 1.200 Menschen wurden in Israel getötet. Etwa 250 als Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt.