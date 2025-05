Hitzewelle in Südosteuropa

von Valerie Albert 25.06.2024

In Griechenland warnt der Gesundheitsminister davor, die hohen Temperaturen zu unterschätzen, um Leibe und leben nicht in Gefahr zu bringen. In Rumänien sollen Arbeitnehmer Ihre Arbeitszeiten reduzieren, um sich zu schützen.