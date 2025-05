Gewalt gegen Klinikpersonal

von Barbara Lueg 20.09.2024 | 16:00 |

Immer öfter wird Klinikpersonal Opfer von Gewalt. Seit 2023 kam schätzungsweise zu 18.000 Angriffen in Italien. In zwei von drei Fällen sind dabei Frauen betroffen, so Angaben aus Italien.