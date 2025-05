Frankreich: Boutique der Republik

von Thomas Walde 17.11.2023 | 15:55 |

Der französische Präsidentenpalast präsentiert in einem Souvenirshop über 30 französische Vorzeigemarken: Die meisten Produkte kommen in blau-weiß-rot daher. Auch in der Nationalversammlung wird mit ausgewählten privaten Manufaktur-Unternehmen geworben.