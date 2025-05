Extremwetter in Europa

von Hilke Petersen und Heike Kruse 20.10.2023 | 16:00 |

In Schottland kommt es zu Überschwemmungen und Stromausfällen, zwei Todesopfer sind bereits zu beklagen. Und in Dänemark evakuieren die Behörden an den Küsten Ferienhäuser. Die Sturmflut soll bis zu einem Wasserstand von 2,4 Metern über dem Normalwert führen.