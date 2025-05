England: 12-Stunden-Rasenmäher-Rennen

von Alina Nahler 15.08.2023 | 16:00 |

In Sussex findet zum 50. Mail das härteste Rasenmäher-Rennen der Welt statt. Wie beim berühmten Rennen von Le Mans teilen sich drei Fahrer pro Team die 12 Stunden Fahrzeit auf. In diesem Jahr treten 50 Rasenmäher in 3 Startklassen an.