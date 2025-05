Die perfekte Geige

von Barbara Lueg 08.07.2024 | 16:00 |

In Cremona ist das Mekka des Geigenbaus. Hier sind die Geigenbauer auf der Suche nach dem perfekten Instrument, mit dem perfekten Klang. Dazu nutzen sie spezielles Fichtenholz, dass sie auch an Kunden in der ganzen Welt verkaufen.