Die Kioske von Lissabon

von Anne-Marie Arend 23.11.2023 | 16:00 |

Fast jeder Tourist kennt die kleinen Eisenpavillons in Lissabon. Während ein Großteil der in ihnen beheimateten Kioske aus dem 19. Jahrhundert sich an den modernen Konsum angepasst haben, gibt es noch Betreiber, die sich an die Stammkundschaft von früher richten.