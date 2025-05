Deutsch-Französische Gedenktage

von Susanne Freitag-Carteron 20.11.2023 | 16:00 |

Am 11. November gedenkt Frankreich dem Ende des Ersten Weltkrieges, eine Woche darauf ist in Deutschland Volkstrauertag. Im Saarland begehen Deutsche und Franzosen beide Tage gemeinsam, im Gedenken an die Gefallenen und angesichts der Notwendigkeit einer guten Nachbarschaft.