COP28: Europas Rolle bei der Weltklimakonferenz

von Andreas Stamm 01.12.2023 | 16:00 |

Lange war Europa Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Aus Dubai berichtet ZDF-Korrespondent Andreas Stamm über die Rolle Europas auf der COP28 sowie über die Fragen, ob Europa noch als Vorbild taugt und was die EU in Dubai erreichen will.