Altersarmut in Barcelona

von Anna Warsberg 31.08.2023 | 15:55 |

Rentner-WG – aus der Not eine Tugend machen. Die Stiftung "Llars Compartides" mietet Wohnungen in Barcelona an und vermietet sie zu kleinem Preis weiter an rüstige Senioren, die sich keine eigene Wohnung leisten können, WG-Leben im Alter.