2023: Zahl der Drogentoten auf Rekordhoch

von Udo Harnach 29.05.2024 | 14:00 |

2.227 Menschen starben laut aktuellem Suchtbericht im vergangenen Jahr in Deutschland an dem Konsum illegaler Drogen – das sind so viele Menschen wie noch nie zuvor. Befürchtet wird, dass sich dieser schon länger anhaltende Trend fortsetzt.