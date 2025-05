Wasserstoffprojekt Saarland

von Susanne Freitag-Carteron 30.06.2022 | 14:00 |

Im Sinne der Energiewende will das Saarland künftig auf grünen Stahl und Elektromobiltät setzen. In einem Wasserstoffprojekt arbeiten Experten an der Weiterentwicklung von Wasserstofftechnologie.