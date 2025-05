Urteil bei geplantem politischen Auftragsmord

von S. Kirsch, M. Hohmann 31.08.2023 | 14:00 |

In München ist das Urteil zu einem geplanten politischen Auftragsmord gefallen. Ein russischer Staatsbürger soll im Auftrag des russlandtreuen Tschetschenen-Führers Kadyrow einen Mord an einem in tschetschenischen Oppositionellen geplant haben.