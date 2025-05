Tesla will weiter wachsen

von Marcus Groß 04.04.2023 | 14:00 |

Vor einem Jahr eröffnete Tesla in Grünheide, in Brandenburg einen neuen Standort. Rund 10.000 Arbeitsplätze konnten so geschaffen werden und das Unternehmen will sein Werk weiter ausbauen. Dagegen sind Naturschutzverbände.