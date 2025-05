Sprengstofffund in Berlin

von Stefanie Hayn 31.10.2024 | 14:00 |

In Berlin ist ein Mann auf der Flucht, der ein halbes Kilo Sprengstoff bei sich trug. Er hatte den hochexplosiven Stoff am Mittwoch am Bahnhof in Neukölln hinterlassen, als er vor einer Kontrolle floh.