SPD und BSW vor Koalitionsverhandlungen

von Jan Meier und Marcus Groß 28.10.2024 | 14:00 |

In Brandenburg stehen BSW und SPD vor Koalitionsverhandlungen. Dabei wurde bereits ausgelotet, was zusammen geht und was nicht. Streitpunkte gibt es z.B. bei der Frage im Umgang mit dem Ukraine-Krieg.