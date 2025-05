Protest gegen Salzabbau am Niederrhein

von Alexander Roettig 07.01.2025 | 14:00 |

In der Debatte um den weiteren Salzabbau am Niederrhein richten mehrere Kommunen einen dringenden Appell an das Bundeswirtschaftsministerium. Aus Sicht der Anwohner sind Risiken für Bürger und Umwelt bislang unzureichend erörtert.