Pilotprojekt: Volksfest mit Mehrweggeschirr

von David Römhild 05.04.2024 | 14:00 |

Ab 2025 wird die Nutzung von Mehrwegverpackungen auf Jahrmärkten und anderen Veranstaltungen in Bremen Pflicht. In einem Pilotversuch auf der Osterwiese wird untersucht, ob das auch in der Praxis funktioniert.