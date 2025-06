Österreich gedenkt der Opfer

von Udo Harnach 11.06.2025 | 14:00 |

Nach dem Amoklauf in einer Schule in Graz hat Österreich der Todesopfer mit einer Schweigeminute gedacht. In Graz legten Menschen vor dem Tatort weinend Blumen, Kerzen und Botschaften nieder.