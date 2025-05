Obdachlosencamp vor Räumung

von Sylvia Blessmann 11.09.2024 | 14:00 |

Die Obdachlosenzahl in Deutschland ist besorgniserregend. Besonders in Großstädten gibt es regelrechte Obdachlosencamps, die regelmäßig geräumt werden müssen. So auch in Berlin Prenzlauer Berg und Pankow.