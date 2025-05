Landtagswahlen in Sachsen

von Thomas Bärsch 23.08.2024 | 14:00 |

In knapp einer Woche ist es so weit und in Sachsen wird gewählt. Wären die Wahlen schon an diesem Sonntag, dann könnte laut ZDF-Politbarometer die CDU stärkste Kraft werden. Knapp gefolgt von der AfD.