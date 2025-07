heute - in Deutschland vom 3. Juli 2025

03.07.2025 | 14:00 |

Mit den Themen: Keine Entlastung für Privathaushalte – Stromsteuer wird nicht gesenkt / Waldbrand in Brandenburg – 600 Hektar stehen in Flammen / Rheinhessische Obsternte in Gefahr – Saatkrähen dürfen abgeschossen werden